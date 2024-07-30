В детской книге обнаружили QR-код, ведущий на портал с интимными услугами

Россиянин купил детскую книгу и нашел там QR-код, ведущий на сайт интим-услуг

Москвич купил книгу для детей и обнаружил в ней QR-код, который направляет на сайт интимных услуг, а не на официальный ресурс издательства, сообщает Life.ru .

После внезапной находки мужчина обратился в прокуратуру и попросил провести расследование по поводу произошедшего.

Не уточняется, какое конкретно издательство выпустило детские книги с неподобающим содержанием.

Ранее троих жителей Нижнего Новгорода обманули на 400 000 рублей, когда те хотели заказать интимные услуги. Один из них остался без денег после внесения предоплаты, а второму стали угрожать физической расправой якобы за «бронь» проституток с сайта. Третий пострадал от мошеннических действий под предлогом блокировки за неправильное завершение заказа интимных услуг.