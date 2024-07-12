Трех россиян «кинули» на 400 тысяч, когда они хотели вызвать проституток

Злоумышленники обманули троих жителей Нижнего Новгорода на 400 тысяч рублей, когда мужчины хотели заказать интимные услуги. Среди потерпевших — двое 24-летних нижегородцев и мужчина 54 лет, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на местный главк МВД.

По данным правоохранителей, двое молодых горожан из Советского района лишились 68,5 и 88,5 тысяч рублей, когда зашли на сайт по оказанию интимных услуг. Первый остался без денег после того, как внес предоплату, а второму начали угрожать расправой якобы за «бронь» проституток с сайта.

Также мошенники успели обмануть 54-летнего нижегородца, сделав это «под предлогом блокировки» за неправильное завершение сделки по заказу сексуальных услуг. Чтобы «решить вопрос», жителя Приокского района убедили перевести на чужой счет 273 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, заявили в МВД.