В деревне Мерзлово Солнечногорска отремонтируют дороги и благоустроят территорию
Фото - © Администрация г.о. Солнечногорск
Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин встретился с жителями деревни Мерзлово. Они обсудили реконструкцию дороги, качество связи, опиловку деревьев и другие важные для населенного пункта вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Во встрече участвовали уполномоченный главы по терокругу Эдуард Машковцев, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, сотрудники профильных управлений администрации округа.
Одной из ключевых тем стала дорога в районе деревень Толстяково и Мерзлово. Как отметил Александр Кузьмин, данный участок протяженностью 3,4 км предварительно включен в перечень ремонта на 2026 год.
По вопросу опиловки зеленых насаждений вдоль дорог, а также аварийных и поваленных деревьев в деревне Александр Кузьмин ответил, что работы выполнят силами служб благоустройства округа.
«Спасибо всем, кто пришел на открытый диалог! Вижу вашу озабоченность за территорию, где вы живете. Ваши предложения взяты в работу, а контроль за их исполнением — на особом внимании администрации», — поблагодарил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
По итогам встречи все обращения жителей взяли в работу и на контроль.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.
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