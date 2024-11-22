В деревне Мендюкино Зарайска благоустроили двор

В Зарайске в деревне Мендюкино завершилась работа по благоустройству территории возле домов № 17, 18 и 19. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Была оборудована велопарковка, установлены девять урн для поддержания чистоты, две пары стоек для сушки белья и организована уютная зона отдыха под навесом. Вокруг палисадников появились новые ограждения, выполненные в едином стиле.

Работы были проведены в рамках программы комплексного благоустройства при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.