В деревне Головково Солнечногорска выбрали старосту

В деревне Головково городского округа Солнечногорск прошли выборы старосты. Единогласным решением жителей на сходе им стал потомственный коренной житель деревни Виталий Соловьев. Его кандидатуру предложили и поддержали почти 70 человек. За процессом наблюдали и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, общественники Наталья Никитина и Александр Болтенков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как поделились местные жители, они остановили свой выбор на Виталии Соловьеве благодаря его опыту и трудолюбию. Он занимается перевозками щебня и песка, зимой на своем тракторе чистит дороги, ранее работал начальником участка и аварийной службы.

«Люди еще с начала лета говорили, чтобы я шел в старосты. Выбрали — значит, будем работать. Я на этой земле вырос. Тут жили и мой отец, и дед, и дед деда — на кладбище все здесь. Это моя родная деревня, я тут знаю все», — прокомментировал Виталий Соловьев.

Фронт работ предстоит немалый. Ремонт мостика, укрепление обочин, установка камеры наблюдения у контейнерной площадки, очистка пруда, устройство детской площадки — это то, что озвучили жители на встрече с представителями администрации.

«Мы находимся в плотном взаимодействии со старостами сельских населенных пунктов. Они помогают выстроить конструктивный диалог с жителями, лучше понять, что происходит на местах. Сообща мы находим пути и возможности, чтобы решать насущные вопросы», — отметила и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Статус старост закреплен в Солнечногорске с 2020 года. Им выдаются удостоверения и ежемесячно выплачивается денежное поощрение. Старост назначают решением совета депутатов по представлению схода граждан сельского населенного пункта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.