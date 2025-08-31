В день рождения города ступинцы провели ряд патриотических акций

Ступино исполнилось 87 лет. В честь знаменательного события в городе прошел ряд патриотических мероприятий, посвященных трудовому и ратному подвигу жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На флагштоке на бульваре Победы состоялось торжественное поднятие флага округа. Симфонический оркестр и солисты «Ступинской филармонии» Петр Кислицин и Заслуженный артист России Эдуард Страхов исполнили гимн города. Парад флагов ступинских предприятий и организаций провели участники регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

С днем рождения города участников акции поздравил глава округа Сергей Мужальских: «В этом году Ступино исполняется 87 лет. Он носит высокое почетное звание „Город трудовой доблести“. Это заслуга наших жителей старшего поколения, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудились и доблестно сражались ради общей победы. И в наше время, когда началась спецоперация, ступинцы отправились на фронт, где проявляют героизм. Сегодня с нами Герой России, ступинская медсестра, участница СВО Людмила Болилая. За совершенный подвиг Людмила Вячеславовна награждена Золотой Звездой Героя России. Поздравляю с Днем рождения Ступино! Желаю развития и процветания нашему городу, жителям — добра, благополучия и всего самого лучшего!».

Сергей Мужальских напомнил о том, что Ступино сыграл важную роль в истории Родины. В годы Великой Отечественной войны наш комбинат стал опорой советской авиации. 126 эшелонов с продукцией фронту было отправлено из цехов СМК.

Руководитель муниципалитета поблагодарил представителей ступинских предприятий, волонтеров, воспитанников военно-патриотических объединений, юнармейцев за вклад в развитие округа и помощь участникам спецоперации.

К поздравлению главы округа присоединился председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев:

«По традиции мы поднимаем флаг нашего города как знак того, что Ступино живет и динамично развивается. Город устремлен в будущее. Желаю ступинцам здоровья, мира и благополучия!».

В честь ступинских героев руководитель муниципалитета и участники памятной акции также возложили цветы к обелиску, посвященному защитникам Отечества. В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, общественной палаты, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, силовых структур, военно-патриотических объединений, школьники, активисты «Единой России», молодогвардейцы и жители города.

