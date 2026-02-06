В День российской науки робот впервые возьмет интервью у ученых

В День российской науки, 8 февраля, фиджитал арт-пространство Futurione на ВДНХ подготовило праздничную программу для детей и взрослых. Гостей ждет световое шоу, кинопоказ и встреча с известными учеными, вопросы которым впервые задаст российский робот PROMOBOT, сообщает пресс-служба организаторов.

«Наша инновационная площадка превратится в фиджитал-кинотеатр, где объединены физические арт-объекты с цифровыми технологиями. Мы покажем новый фильм о научной деятельности и организуем уникальный формат общения робота с учеными. Гости смогут погрузиться в науку в нашем зеркальном зале „Погружение“, который перенесет всех в будущее», — рассказал основатель фиджитал арт-пространства Futurione Иван Швайков.

Главным событием программы станет премьера документального фильма «Россия — лаборатория мира», созданного при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Площадкой мероприятия станет зал-трансформер «Погружение», в котором появятся сцена, экран и места для зрителей. Для торжественного открытия медиахудожники разработали специальный световой сценарий для тысячи стеклянных шаров, которые будут переливаться разными цветами, символизируя энергию и вдохновение для научных открытий.

Участие в мероприятии — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.