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В День памяти и скорби по всей России возложат цветы

22 июня в 12:00 на вей территории Российской Федерации ко Дню памяти и скорби пройдет возложение цветов в рамках акции «За Родину». Об этом сообщили организаторы метоприятия.

Реконструкторы из разных регионов страны проведут патриотические и мемориальные мероприятия: интерактивные площадки с выставкой предметов быта и вооружения времен Великой Отечественной войны, возложения цветов к памятным местам, Уроки «живой истории» для молодежи.

Участники движения, одетые по форме солдат рабоче-крестьянской красной армии, организуют почетные караулы у мемориальных комплексов.

Ежегодная памятная акция «За Родину» призвана привлечь внимание молодого поколения к подвигам предков и несет воспитательный и просветительский эффект.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.