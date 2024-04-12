В День Космонавтики в Подмосковье прошла серия РосКвизов

В День Космонавтики подмосковные сторонники партии «Единая Россия» провели серию РосКвизов по всему региону, передает пресс-служба партии.

Всего в квизе приняло участие более 1 тысячи человек.

«Все мы знаем, что 12 апреля 1961 года, на корабле „Восток“, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство. И начиная с этого, и по сей день, наша страна не останавливалась, и продолжала развитее „звездной“ отрасли. И наш РосКвиз призван в первую очередь рассказать жителям региона историю покорения космоса, ведь историю своей страны знать важно!» — поделилась Председатель Совет Сторонников партии «Единая Россия» Московской области Елена Андреева.

Так в преддверии Дня Космонавтики Совет сторонников Балашихи провели интеллектуальную игру «РосКвиз», в игре приняли участие команды молодежных объединений, волонтеры Подмосковья, движение Первых, молодогвардейцы, молодежный парламент при Совете депутатов, сторонники и члены партии и, конечно же, звездный состав ставшей уже легендарной команды «Пехорка»!

Мытищенские сторонники провели игру собрали пять команд участников, председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Юрий Уланов выразил благодарность всем участникам за активное участие и отметил, что подобные мероприятия способствуют не только повышению уровня образования, но и укреплению дружбы и сотрудничества.

В Королеве сопредседатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Мария Масик выступила ведущей РосКвиза. Где также, жители города сразились, за звание самой интеллектуальной команды.

В Чехове сторонники местного отделения «Единой России» провели игру для команд «Белка и стрелка», «Космос России» и «Б4546» Всех участников игры и команд-победителей наградил памятными дипломами сопредседатель местного совета сторонников партии «Единая Россия» Чехова Владимир Тернавский.

В Истре местный совет сторонников партии «Единая Россия» провели РосКвиз для трех сборных команд из учебных заведений городского округа и активисты местного отделения «Молодой Гвардии».

Также игры прошли в Дмитрове, Зарайске, Истре, Клину, Лыткарино, Люберцах, Наро-Фоминске, Пушкино, Рузе и Шатуре.

Губернатор Московской области выразил слова благодарности педагогам, которые сегодня воспитывают патриотов и прививают детям любовь к Родине.

«В современном мире даже взрослому человеку порой трудно понять, где та самая истина. Спасибо педагогам, которые воспитывают новое поколение через любовь к Родине, помогают разобраться в исторических и геополитических вопросах. Одним словом, воспитывают патриотов. Вы тоже наши герои!» — сказал Воробьев.