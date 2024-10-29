В День добровольца Подмосковья наградили волонтеров за помощь фронту и Донбассу

В Серпухове прошло торжественное мероприятие в День добровольца Московской области, в ходе которого были награждены наиболее отличившиеся добровольцы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

День добровольца Московской области был установлен в 2017 году. Подготовка соответствующего законопроекта велась в том числе при поддержке «Молодой Гвардии Единой России».

В этот день выражают благодарность тем, кто, проявляя мужество и бескорыстие помогает тем, кто нуждается в помощи.

В сегодняшних условиях волонтеры и добровольцы оказывают неоценимую помощь бойцам специальной военной операции. Помогают жителям Донбасса.

В их честь в Серпухове прошло торжественное мероприятие, в ходе которого были награждены наиболее отличившиеся добровольцы.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Перед церемонией награждения секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов осмотрел выставку, подготовленную для участников и гостей мероприятия. На ней были представлены демонстрационные стенды с изделиями, которые производят для фронта волонтерские объединения. В частности, стенды по производству противотепловизионных одеял, сухих супов, маскировочных сетей, а также изделия, произведенные с помощью технологии 3d печати: «заряжайки» для стрелкового оружия, изделия для производства подвесных снарядов, которые используются для сброса с дрона.

Кроме этого, спикер Мособлдумы осмотрел выставку с фотографиями и артефактами, которые привезли с собой домой добровольцы, участвующие в волонтерских миссиях.

Обращаясь со сцены к собравшимся, Игорь Брынцалов подчеркнул, что, принимая в 2017 году законопроект об установлении в Московской области Дня добровольца, дата была выбрана не случайно. В этот день также отмечается День комсомола. По его словам, в комсомольском движении было много хорошего и ценного для нашей страны, поэтому важно всегда помнить о своем прошлом.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«В нашей жизни все взаимосвязано, и каждый исторический виток имеет значение. Мы должны грамотно переосмысливать нашу историю, извлекая из нее все лучшее. Наша страна всегда проходила через сложные моменты, объединяясь и находя решения в трудных ситуациях, мы всегда достигали побед. Сегодняшний исторический момент также складывается из обстоятельств, которые привели нас к консолидации общества — всех возрастов и поколений — и к поддержке наших воинов в решении тех задач, которые ставит перед нами само время», — прокомментировал спикер Мособлдумы.

Также Брынцалов подчеркнул, что сейчас в округах Московской области проводится большая работа: тысячи добровольцев плетут сети, готовят сухие пайки, собирают и формируют грузы с оборудованием и необходимыми вещами.

«Каждый гуманитарный конвой и каждая доставленная вещь, — это неоценимый вклад в успех наших военнослужащих на фронте и шаг к победе», — рассказал Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Также, Игорь Брынцалов особо отметил мужество и героизм подмосковной молодежи, представители которой принимают для себя решение заключить контракты с Минобороны и отправляются в зону СВО.

На данный момент шесть активистов «Молодой Гвардии» приняли участие в спецоперации. Сегодня в зале среди гостей присутствовали также два члена Молодежного парламента Московской области Максим Александрович — Председатель Молодежного парламента при совете депутатов Химок и Артур Витальевич — Председатель Молодежного парламента при совете депутатов Лобни. Они отправятся на фронт в ближайшее время.

«Я хочу обратиться к нашим героям, и это определение абсолютно оправдано. Они сделали смелый и осознанный выбор и решили отправиться туда, где их помощь действительно нужна. Прежде всего, желаю вам здоровья. Берегите себя! Я также хочу поблагодарить ваших товарищей и всех, кто поддерживает вас. Пусть ваши цели будут достигнуты, ждем вас с Победой», — добавил парламентарий.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Председатель Всероссийской Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов отметил, что молодогвардейцы Подмосковья — одно из наиболее эффективных региональных отделений Молодой Гвардии и вносят самый ощутимый вклад среди всех региональных отделений в стране.

«В дни самых сложных и напряженных моментов нашей работы, в том числе и в Мариуполе, Московская область всегда была рядом. Здесь собралась команда людей, на которых можно положиться, с которыми можно отправиться в разведку. Ребята подписывают контракты и активно работают волонтерами, занимая одно из ведущих мест среди всех региональных отделений по количеству волонтеров. Что особенно важно, так это быстрота и отзывчивость, с которыми они действуют. Эти люди, действительно, одни из самых сильных, очень душевные и добрые. Мне приятно осознавать, что наша большая команда вместе с вами является одной из самых сильных в стране в области гуманитарной помощи», — прокомментировал Демидов.

Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов городского округа Серпухов Диана Алумянц рассказала, что еще до начала специальной военной операции, подмосковные добровольцы оказывали помощь беженцам из Донецкой и Луганской Народных республик.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«174 человека из Московской области уже приняли участие в волонтерских миссиях на новых территориях. Это активные молодые люди из подмосковной „Молодой Гвардии“. Они действуют не по личным амбициям или по просьбе руководителей, а по зову сердца, потому что понимают, что помощь там действительно необходима. У нас работают два направления: одно связано с помощью в Мариуполе, где наш первый волонтерский штаб был основан в 2022 году. Изначально ребята помогали пострадавшим, выводили людей из подвалов и обогревали временные размещения. Сейчас они помогают пенсионным фондам и местным МФЦ, а также помогают в восстановлении документов. Другое направление связано с Донецком и Луганском, где работа более сложная. В основном туда отправляются те, кто обучался медицинским специальностям», — сказала Диана Алумянц.

Артем Попов — один из добровольцев, удостоенный награды, рассказал, почему связал свою жизнь с волонтерской деятельностью.

«Практически с самого начала СВО я стал волонтером вместе со своим отцом. Мы занимались сбором гуманитарной помощи и сопровождением маломобильных солдат. В конце августа этого года я отправился на гуманитарную миссию в Курск, можно сказать, что решение было принято без лишних раздумий. Я для себя понял, что меня будет долго мучить совесть, если я не приду на помощь людям в беде. В наши обязанности входила работа с беженцами в ПВР. Наши повседневные проблемы являются незначительными по сравнению с тем, что переживают жители Курской области. У беженцев часто был пустой взгляд, но абсолютно все проживающие в ПВР работали. Все в такой ситуации сплотились, и даже дети тащили огромные мешки по полу, помогая своей матери при работе с грузами. Я считаю, что каждый из нас обязан помогать людям в таких ситуациях, и я был бы рад, если бы количество волонтеров увеличивалось с каждым разом», — сказал Артем Попов.

Всего в ходе мероприятия были награждены благодарственными письмами и ценными подарками 44 активиста Молодой гвардии Единой России Московской области.

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