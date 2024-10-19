В деле экс-телеведущей Курбангалеевой* могут появиться новые фигуранты

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Новые обвиняемые могут появиться в деле о фейках журналиста Курбангалеевой*

Новые обвиняемые могут появиться в уголовном деле экс-ведущей одного из российских телеканалов Фариды Курбангалеевой*, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.

Курбангалееву* обвиняют в оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах России. Она была заочно арестована в июне 2024 года.

«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой Ф. Р. и иных неустановленных лиц», — следует из документа, который цитирует агентство.

Экс-телеведущая сейчас находится в Чехии и ведет публичную деятельность в соцсетях. Она объявлена в международный розыск.

Ранее следствие объявило в розыск певицу Монеточку* за неисполнении обязанностей иноагента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента