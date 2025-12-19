сегодня в 15:49

В Данилово Домодедовского округа обсудили строительство МФЦ и развитие инфраструктуры

В деревне Данилово городского округа Домодедово 17 декабря прошла встреча жителей, администрации и подрядчиков, где обсудили завершение работ по освещению, планы по строительству многофункционального центра и другие вопросы развития инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник отдела управления строительства Ирина Болотова сообщила, что работы по освещению дороги и тротуара планируется завершить до конца года. В ближайшее время также начнется строительство очистных сооружений для отвода ливневых стоков и увеличение высоты шумозащитных экранов.

Представитель подрядчика Владимир Бубнов рассказал о планах строительства многофункционального центра, который будет включать магазины и бытовые услуги для рабочих общежитий и местных жителей.

В ходе обсуждения транспортных потоков участники отметили необходимость доработки предварительных решений. Для этого потребуется внимание администрации и министерства дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. Администрация округа продолжает взаимодействовать с жителями для улучшения инфраструктуры.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.