В Дагестане возбуждено дело после гибели участкового от случайной пули

После гибели участкового полиции в Махачкале в результате несчастного случая возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России по Республике Дагестан.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и применении насилия в отношении представителя власти.

Как полагает следствие, водитель автомобиля не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и совершил наезд на полицейского, преградившего ему путь, после чего попытался скрыться. Правоохранители открыли огонь. В результате случайного попадания погиб полицейский, находившийся вне службы в личном автомобиле.

По данным МВД по Дагестану, в четверг вечером на улице Примакова в Махачкале наряд ДПС подал сигнал об остановке водителю Toyota Camry, однако он не остановился.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

