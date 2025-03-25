В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

И.о. директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев рассказал об эксперименте по поиску нелегальных майнеров, который провели в Дагестане. Результаты показали реальную перегрузку энергосетей, сообщает Telegram-канал «РБК Крипто».

Провайдеры и операторы временно отключили интернет в двух селах, а энергетики в этот момент замерили нагрузку на энергосеть, которая снизилась на 3,2 МВт — мощность, обеспечивающая энергосбережением до 1500 домов. По мнению специалистов, такую нагрузку могут давать около 900 устройств для майнинга.

«В этих селах зарегистрировано 849 лицевых счетов (домохозяйств). Однако подстанция обслуживает не только эти дома, но и майнинговое оборудование, которое по потреблению эквивалентно мощности, необходимой для 1500 домов. Это и приводит к низкому напряжению и частым отключениям», — объяснил Гаджиев.

Он также подчеркнул, что подобный эксперимент проведут и в других селах, а взаимодействие с провайдерами продолжится. Рейдовые мероприятия по отключению нелегальных майнинг-ферм усилят.

С начала этого года в Дагестане ввели полный запрет на добычу криптовалюты, при этом запрет майнинга не сократил энергопотребление на Северном Кавказе. В этих регионах майнеры потребляют около 300 МВт мощности.

О том, что такое скрытые майнеры, чем они опасны и как защитить технику от их воздействия, читайте в материале РИАМО.