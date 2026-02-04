сегодня в 02:58

В Дагестане похищено 275 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография»

Начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что более 275 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография», похитили в Дагестане через схему по обналичиванию средств маткапитала, пишет ТАСС .

Отмечается, что инициатором схемы был руководитель кредитного потребительского кооператива. С заемщиками заключались фиктивные договоры на приобретение жилья.

«Деньги, выделенные государством в рамках нацпроекта „Демография“, оседали в карманах мошенников», — рассказал Курносенко.

Общая сумма ущерба составила 275 млн рублей.

Ранее в Дагестане правоохранительные органы задержали группу лиц, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на реконструкцию сетей канализации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.