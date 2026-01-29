В Дагестане задержаны подозреваемые в хищении более 100 млн рублей

В Дагестане правоохранительные органы задержали группу лиц, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на реконструкцию сетей канализации.

Как сообщает Telegram-канал Следственного комитета России, среди задержанных — главный специалист министерства строительства и ЖКХ республики, представители подрядной организации и должностные лица государственной дирекции по реализации инфраструктурных программ. Возбуждены уголовные дела по статьям о служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, преступная схема была реализована при реконструкции внутригородских сетей канализации в Хасавюрте. Подрядчик, действуя в сговоре с чиновниками, не выполнил предусмотренные проектом работы по восстановлению асфальтового покрытия площадью свыше 87 тысяч квадратных метров. Несмотря на это, в дирекции по инфраструктурным программам оформили фиктивные акты приемки работ. Главный специалист минстроя Дагестана, зная о невыполненных работах, внес ложные сведения в заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Это позволило незаконно получить и похитить бюджетные средства.

В настоящее время по всем фигурантам решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.