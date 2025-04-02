В CLUB 500 обсудили дружбу как конкурентное преимущество

30 марта в московском отеле The Carlton на Тверской прошла вторая «Планерка» CLUB 500, посвященная роли дружбы в предпринимательстве, лидерстве и долгосрочных стратегиях. Мероприятие собрало более 150 резидентов сообщества — собственников и топ-менеджеров с годовым оборотом от 2,5 млрд рублей, сообщили организаторы.

Участники дискуссии обсудили, как осознанные и доверительные отношения влияют на устойчивость бизнеса, управленческие решения и корпоративную культуру. Спикерами выступили эксперты в области госуправления, психологии и коммуникаций.

«Дружба — это дорога с односторонним движением. Ждать чего-то взамен — значит выйти за ее границы», -сказалсоветник руководителя ФАС России, эксперт по корпоративным стратегиямМихаил Федоренко.

Рассуждая о роли дружбы в более широком смысле, спикер подчеркнул системный характер дружбы и ее значение в национальной культуре.

«Мы — многонациональное, многоконфессиональное государство. Объединение людей на нашей территории было главной формой его существования, и именно оно всегда давало нам силу», -добавил он.

Психолог-консультант, преподаватель МГУ Александр Колмановский рассказал о важности внутренней зрелости для построения глубоких связей. Он отметил, что самопринятие — это не столько позитивная самооценка, сколько готовность признать свои недостатки и ошибки, не боясь осуждения.

«Люди ведут себя по-разному: один, споткнувшись о стул, винит себя, другой — злится на этот самый стул. Тот, кто по максимуму может восполнить дефицит безусловного самопринятия, становится настоящим другом для другого человека», — сказал Колмановский.

Он добавил, что способность честно взглянуть на себя и принять себя таким, какой ты есть, открывает путь к глубоким и доверительным отношениям.

Эксперт по коммуникациям Максим Фельдман предложил структурный подход к дружбе, вспомнив классификацию Аристотеля — «дружба ради пользы, удовольствия и самой дружбы» — и модель Данбара, которая разделяет связи по уровням близости. Он подчеркнул ограниченность ресурсов для поддержания доверительных отношений и необходимость расставлять приоритеты.

В финале участники обсудили границы между личным и деловым, поделились опытом дружбы внутри команд и даже в условиях конкуренции. Мероприятие завершилось открытым диалогом, где лидеры рынка разобрали реальные кейсы и обменялись мнениями.