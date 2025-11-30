В четырех населенных пунктах Можайского округа идет расчистка водоемов

Заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова вместе с сотрудниками профильных подразделений администрации и территориальных отделов провела объезд территорий, где ведутся работы по очистке водоемов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе выезда представители администрации встретились с подрядчиком и обсудили ход выполнения комплекса мероприятий. На данный момент работы проходят на четырех водоемах: с. Борисово, д. Ямская, д. Денисьево и д. Александрово.

Подрядная организация ведет активную работу по нескольким направлениям. Производятся уборка прибрежной полосы и акватории водоемов; ручная выемка из воды крупногабаритного мусора; расчистка территорий от кустарника и мелколесья; валка мягколиственных пород деревьев с корневой системой и уборка опавшей листвы на участках с высокой степенью засорения.

Для повышения эффективности и качества работ используется специализированная техника, в частности, плавающий экскаватор, который позволяет производить выемку водорослей со дна. Там, где техника не может пройти, работы выполняются вручную.

«Сейчас идет активная работа, чтобы вернуть этим местам ухоженный вид. Важно успеть с основным объемом до того, как водоемы покроются льдом. Тогда уже к следующему сезону берега станут чище, и у жителей появятся новые удобные места для отдыха у воды», — отметила Ольга Спиридонова.

Полное завершение всех мероприятий и приведение водоемов в порядок планируется к середине декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.