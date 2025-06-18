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В Черноголовке продолжает работать творческий лагерь для детей «Формула таланта»

В Черноголовке продолжает свою работу детский лагерь на базе КДЦ «Гамма» «Формула Таланта». Это удивительное пространство, где каждый ребенок сможет проявить себя, развить креативность и почувствовать вкус настоящего успеха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В лагере педагоги культурно-досугового центра погружают детей в мир творчества, искусства и самовыражения. Опытные педагоги помогают ребятам раскрывать свои скрытые таланты, учат мыслить нестандартно и вдохновляют их на новые свершения.

Здесь предлагаются уникальные методики, современные подходы и индивидуальный подход к каждому участнику. В «Формуле таланта» ребенок получает максимум внимания, поддержки и вдохновения.

Театральные постановки, музыкальные номера, мастер-классы по лепке и живописи, подвижные игры на свежем воздухе. Одним словом, скучать юным талантам тут некогда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.