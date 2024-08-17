В Черноголовке помогли семье беженцев, приехавших из Курской области

Жители Черноголовки помогли многодетной семье, которая проживала в поселке Глушково в Курской области и была вынуждена покинуть свое место жительства, сообщили в местной администрации.

После начала атаки ВСУ приграничных территорий Курской области, жители Черноголовки сразу же начали приносить продукты и вещи первой необходимости в пункты сбора гуманитарной помощи. «Когда кому-то нужна помощь, черноголовцы откликаются моментально. В нашем округе живут замечательные и отзывчивые люди — это факт!» — отметил глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов.

Семья Марины и Дмитрия попала в сложную жизненную ситуацию. После объявления эвакуации нужно было срочно перебираться в безопасное место. В Черноголовке у Марины живет подруга детства, она предложила ребятам на время переехать сюда. Времени на размышления не было. Взяли только документы и самое необходимое — то, что успели быстро кинуть в машину. А там осталось всё: частный дом, машина, гараж, все вещи, а самое главное родители Дмитрия, которых мужчина пока не может уговорить эвакуироваться.

Сейчас многодетная семья временно расположилась в аспирантском общежитии г. Черноголовки. Силами неравнодушных собрали одежду на первое время, продукты, средства личной гигиены, целый пакет канцелярских принадлежностей для детей. Со школой и садом вопрос решили — 1 сентября старшие дочь и сын пойдут учиться в начальную школу (корпус Дубовицкого), младший со следующей недели пойдет в д/с «Солнышко». Глава семейства уже устроился на ЭЗАН.

«Сердечно благодарю каждого, кто не остался в стороне и помог. Семье Марины и Дмитрия желаю быстрее освоиться на новом месте. Уверен, они преодолеют все трудности,» — сказал Роман Хожаинов