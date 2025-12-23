В Чехове выявили нарушения при использовании водоема для отдыха

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку компании «Тихая Бухта» в Чехове и выявили нарушения условий договора водопользования, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области проверили, как компания «Тихая Бухта» соблюдает условия договора на пользование акваторией руслового пруда в Чехове. Организация предоставляет платные услуги рыбалки и обустроила на берегу павильоны, беседки, пирсы и площадки для рыбаков.

В ходе осмотра инспекторы обнаружили бытовой мусор, размещенный вне специально оборудованных мест, что нарушает требования договора водопользования. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что подобные нарушения недопустимы.

По итогам проверки компании объявили предостережение о необходимости соблюдать обязательные требования. Ранее аналогичные нарушения были выявлены в Раменском округе, где предпринимательнице также напомнили о правилах водопользования и недопустимости экологического ущерба водным объектам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.