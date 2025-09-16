В Чехове стартовал второй этап благоустройства Губернского леса
Фото - © Администрация м.о. Чехов
В рамках второго этапа модернизации на территории парка в Чехове запланировано оборудование трех дополнительных мангальных зон на участке со стороны улицы Уездная, а также изготовление и монтаж главной входной группы. Кроме того, появится большой павильон кафе с летней верандой, сообщает пресс-служба администрации округа.
На территории Губернского леса будут проведены работы по устройству канализационной насосной станции, укладке резинового покрытия на спортивных и детских площадках, монтажу группового распределительного щита и подключению освещения по постоянной схеме. Для обеспечения безопасности посетителей будут установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные с системой «Безопасный регион».
Подрядчик, выполнявший первый этап благоустройства, проведет работы по устранению выявленных замечаний в соответствии с гарантийными обязательствами.
Плановый срок завершения всех работ — 31 декабря 2025 года.
Следить за актуальной информацией можно в официальном телеграм-канале парка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.