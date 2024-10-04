В Чехове в преддверии дня рождения президента Российской Федерации Владимира Путина стартовал марафон «Служение», посвященный людям, выбравшим путь служения Родине и ее гражданам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первым героем марафона стала Лидия Тестоедова — почетный гражданин и активный просветитель.

Первой отмеченной героиней стала — почетный гражданин города Чехов, известная своим активным и жизнерадостным подходом к жизни, а также любовью к людям. В 1965 году Лидия Максимовна и ее супруг переехали в Чехов, где она зарекомендовала себя как талантливый учитель русского языка и литературы, а также директор дома пионеров.

На пенсии она продолжила свою просветительскую деятельность, возглавляя краеведческий кружок и организуя для школьников походы по Лопасненской земле, обучая их истории родного края. Даже сейчас Лидия Максимовна активно передает знания о событиях Великой Отечественной войны молодому поколению, вдохновляя их на патриотизм и осознание значимости исторической памяти.

В 2023 году Лидия Максимовна была удостоена звания почетного гражданина городского округа Чехов. В своей жизни и деятельности она черпает вдохновение от примера неуклонного служения стране, заданного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

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