В Чехове состоится встреча со специалистами по мемориальным услугам 12 ноября

12 ноября 2024 года в МКУ «МФЦ ГО Чехов», расположенном по адресу: г. Чехов, Советская пл., д. 3, пройдет выездное мероприятие, организованное ГБУ Московской области «Центр мемориальных услуг», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники ГБУ МО «ЦМУ» предоставят консультации жителям по актуальным вопросам, связанным с получением социального пособия, оформлением удостоверения о захоронении, регистрацией надмогильных сооружений и оформлением документов на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Особое внимание будет уделено разъяснению прав жителей, связанных с мемориальными услугами, законодательству в данной области и рекомендациям по упрощению оформления необходимых документов. Всех присутствующих ждут квалифицированные специалисты, готовые ответить на вопросы и предоставить практические советы.

Организаторы приглашают всех желающих посетить данное мероприятие и получить необходимую информацию. Участие в мероприятии бесплатное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.