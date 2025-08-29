В Чехове прошли учения по обеспечению безопасности образовательных учреждений

В преддверии нового учебного года в Чехове состоялись всероссийские учения по обеспечению безопасности образовательных учреждений. На тренировке на базе гимназии № 7 моделировалась ситуация проникновения вооруженных лиц на территорию учебного заведения и размещения в нем взрывчатых устройств. По сценарию злоумышленники проникли в здание через забор, оставили неопознанную коробку, а сотрудники учреждения оперативно активировали тревожную кнопку и сообщили в службу спасения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На место незамедлительно прибыли оперативные службы муниципалитета: «Росгвардия», полиция, медицинский персонал и спасатели. Специалисты провели задержание и обезвреживание условных нарушителей, а также проверили помещение спортивного зала, где был обнаружен потенциально опасный объект. В ходе учений также была проведена эвакуация учеников и персонала, а специалисты «ЧеховСпас» осуществили обследование территории.

По итогам мероприятия было подтверждено, что взрывных устройств и других опасных предметов обнаружено не было, нарушители задержаны и переданы правоохранительным органам. Весь процесс отработки сценария показал высокую слаженность действий спецслужб.

«Мы увидели, как четко отработаны все структурные моменты, как быстро приехали все службы, как успешно были нейтрализованы злоумышленники. Уверены, что наши дети будут в безопасности», — сказала директор гимназии № 7 Елена Рубцова.

В течение года школьникам регулярно проводят занятия по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе уроки безопасного маршрута от дома до школы и нахождения на территории образовательного учреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.