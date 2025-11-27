В Чехове прошла 26-я конференция МОПП

На конференции подведены итоги деятельности местного отделения и обсуждена предстоящая электоральная кампания 2026 года, в ходе которой будут избраны депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы.

По традиции вручены партийные билеты новым членам и благодарственные письма секретарям первичных отделений.

В настоящее время численность членов местного отделения составляет 1 123 человека, сторонников — 683. В работе участвуют 84 первичных отделения. В текущем году деятельность первичных отделений была направлена на повышение авторитета организации. Сторонники и члены активно участвуют в социально значимых мероприятиях, проводимых на территории муниципального округа.

Местный политсовет состоит из 28 человек, которые систематически оказывают социальную и благотворительную помощь бойцам специальной военной операции и их семьям, а также социально незащищенным жителям округа.

В муниципальном округе Чехов реализуется 26 проектов инфраструктурного и социального характера, из них 21 федеральный, 3 региональных и 2 местных. С начала года в общественной приемной зарегистрировано более 600 обращений граждан. В исполкоме ведут работу муниципальные депутаты, члены местного политсовета, депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы.

Местное отделение стабильно входит в топ‑15 отделений Подмосковья и активно реализует приоритетные направления Народной программы.

В ходе конференции также избраны новые члены местного политсовета и делегаты на предстоящую XXX конференцию Московского регионального отделения.

«Поблагодарил коллег‑товарищей за большую проделанную работу и пожелал в наступающем году приложить еще больше усилий для развития нашего муниципального округа, на благо его жителей», — прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, „выездные администрации“. И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.