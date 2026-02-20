В Чехове открыли Парту Героя в честь Михаила Волкова

Парту Героя и мемориальную доску в честь участника специальной военной операции Михаила Волкова открыли 19 февраля в школе Чехов-3. В церемонии принял участие глава муниципального округа Михаил Собакин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Волков родился в январе 1992 года, учился в школе Чехов-3, затем окончил Чеховский техникум № 32. Срочную службу проходил в Нижегородской области, где получил специальность механика-водителя. В 2022 году в рамках частичной мобилизации его призвали в зону специальной военной операции. Он служил механиком-водителем в гвардейской танковой дивизии на Харьковском направлении и погиб 9 февраля 2023 года при выполнении боевой задачи. Указом президента России Михаил Волков посмертно награжден орденом Мужества.

«Увековечивая имя Михаила, мы отдаем дань памяти его подвигу и низко кланяемся родным и близким героя. Для учеников школы он является примером мужества и беззаветного служения Родине», — сказал Михаил Собакин.

Мемориальную доску разместили рядом с доской Алексея Кушнина, погибшего в 1988 году при выполнении интернационального долга в Афганистане и награжденного орденом Красной Звезды посмертно. Парта Героя заняла особое место в классе Юнармии.

Школа Чехов-3 активно участвует в патриотических проектах. В этом году она стала опорной площадкой программы «О будущем» системы «Киноуроки в школах России». Ученики также направляют на фронт письма и символические подарки бойцам, поддерживая связь поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.