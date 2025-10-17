В Чехове открылась выставка-спектакль «История сквозь века»

В литературно-музыкальной гостиной Дворца культуры «Дружба» состоялось открытие выставки-спектакля «История сквозь века», созданного в сотворчестве художника, писателя, музыкантов и исполнителей муниципального округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выставка художника Натальи Давыдовой наполнена атмосферой XII столетия, позволяя зрителям погрузиться в эпоху легендарного произведения русской словесности — «Слово о полку Игореве».

Фольклорную часть программы исполнил творческий коллектив под руководством композитора, заведующей литературно-музыкальной гостиной Елены Каменской. Музыканты и исполнители представили на открытии выставки фрагмент исторической фолк-оперы, созданной по творческим произведениям Юрия Сбитнева о Древней Руси.

Писатель Юрий Сбитнев много лет прожил в Чехове, занимался изучением летописного наследия. Результатом его работы стал роман-дилогия «Великий Князь». Главным героем романа является русский народ, а также Игорь Черниговский, князь-миротворец и один из первых русских святых.

Выставку можно будет посетить до 9 ноября, по будним дням с 11:00 до 16:30 во Дворце культуры «Дружба» по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.