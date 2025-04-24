В Чехове идет подготовка памятников и обелисков к празднованию Дня Победы

В муниципальном округе Чехов идут работы по подготовке памятников и обелисков к празднованию Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Приведение в порядок памятников и обелисков стало одной из тем еженедельного совещания нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева с областным правительством и главами городских и муниципальных округов», — отметил глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

На территории муниципалитета расположено 73 объекта памяти, посвященных и связанных с Великой Отечественной войной 1941–1945 годов. Все они внесены на карту проекта «Место памяти» (https://xn--80ajknckhoje6l.xn--p1ai/objects/last-published?region=17).

В настоящее время в округе завершаются работы по приведению в порядок памятников и обелисков. В марте специалисты традиционно проводят мониторинг состояния объектов памяти, выявляют те, которые требуют ремонта. В апреле начинается активная фаза реставрационных работ с последующим завершением к 1 мая. Помимо восстановления монументов, организуется очистка и благоустройство прилегающих территорий.

В рамках акции «Чистый обелиск» к уборке и благоустройству памятников и воинских захоронений присоединяются военно-патриотические клубы, «Чеховский клуб волонтеров», школьники и студенты. «Это очень важно, что, участвуя в таких мероприятиях, наши ребята чувствуют сопричастность к истории своей страны, понимают значимость сохранения памяти о героях поколения, которое подарило нам мирное небо над головой», — подчеркнул Михаил Собакин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.