В Бронницах стартовала ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо»

Фото - © Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Бронницы

сегодня в 13:20

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Бронницы при поддержке администрации округа запускает ежегодную благотворительную акцию «Новогоднее чудо», направленную на сбор подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Принять участие в благотворительной акции может любой желающий. Для этого необходимо принести подарки (такие, как: сладкие наборы, игрушки, канцелярия, интерактивные и развивающие игры, книги и многое другое) по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 33, каб.14, второй этаж. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (496) 466-76-29, 8 (916) 140-07-83.

Акция продлится с 1 по 23 декабря текущего года.

Все собранные подарки будут вручены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в преддверии Нового года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.