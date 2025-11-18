В Бронницах состоялся яркий кулинарный поединок

16 ноября в актовом зале общежития Государственного училища олимпийского резерва г. Бронницы состоялся яркий кулинарный поединок среди воскресных школ 1-го Бронницкого благочинного округа. Участники удивляли жюри не только кулинарными талантами, но и креативными подходами к приготовлению блюд. Судьями мероприятия выступили: директор ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» Сергей Верлин и настоятель Михаило-Архангельского собора, благочинный Сергей Себелев. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кулинарный поединок — это не просто конкурс, а настоящее гастрономическое представление, где участники демонстрируют мастерство, креативность и умение создавать вкусные и полезные блюда. Такие мероприятия развивают творческий подход, способствуют обмену опытом, объединяют единомышленников и дарят вдохновение. Каждый участник привнес частичку своей души в блюда, которые были настоящими произведениями искусства.

В результате борьбы за вкусное первенство, победителем стала команда воскресной школы храма Архангела Михаила г. Бронницы — «Симфония вкуса», а Гран-при завоевала команда воскресной школы Никитского храма с. Софьино — «Алхимики вкуса».

