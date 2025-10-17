В Бронницах открыли обновленную Детскую школу искусств

В пятницу в Бронницах состоялось торжественное открытие Детской школы искусств после завершения капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области город вошел в региональную госпрограмму, в рамках которой всего за год здание школы полностью преобразилось: были заменены инженерные сети, кровля и окна, установлен вентилируемый фасад и современные системы вентиляции, звукоизоляции и безопасности. Концертный зал теперь оснащен современным оборудованием, что сделало его более светлым и функциональным. Также в школе открывается новое хореографическое отделение, расположенное в специально обустроенном балетном зале. Созданы условия для маломобильных учащихся, а территория школы благоустроена.

На торжественном мероприятии по случаю завершения капремонта Бронницкой детской школы искусств вместе с заслуженными работниками учреждения, депутатом Госдумы Александром Коганом, депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым, глава округа Бронницы Дмитрий Лысенков наградил тех, кто внес значимый вклад в реализацию проекта.

«Наша Детская школа искусств открыта для педагогов и воспитанников. Уже в понедельник занятия по хореографии, музыкальному и художественному искусству пройдут в обновленном и отремонтированном учреждении», — отметил Лысенков.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.