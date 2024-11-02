В Британии поймали подозреваемого в краже 22 тонн сыра ручной работы

В Британии арестовали 63-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной партии дорогостоящего сыра почти на 40 млн рублей, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на BBC.

Злоумышленник вступил в сговор с другими лицами и позиционировал себя как сотрудник фирмы-дистрибьютора. На производстве ему и его сообщникам передали 950 головок сыров ручной работы трех видов: Hafod Welsh, Westcombe и Pitchfork.

Партия весила 22 тонн, а ее цена составляла более 300 тысяч фунтов стерлингов (около 38 млн рублей). Сыр планировалось вывезти на Ближний Восток. Однако этим планам не суждено было осуществиться, так как похитителя сыра разоблачили и задержали.

Впоследствии подозреваемого освободили под залог на время следствия.

Ранее сообщалось, что двое приезжих мужчин похитили 25 пачек сливочного масла из супермаркета в Москве, а когда сотрудница магазина попыталась их остановить, они избили ее.