В Болгарии освободили россиянина, задержанного по делу о взрыве судна в Бейруте

Болгарские власти освободили российского бизнесмена Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве судна в Бейруте, сообщает SHOT .

Взрыв в порту Бейрута случился 4 августа 2020 года. Тогда сдетонировали 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры. Ее конфисковала таможня в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Погибли более 200 человек.

Также были уничтожены два жилых квартала, находившихся рядом с портом. Без жилья остались примерно 300 тыс. человек. Бейруту был нанесен экономический ущерб минимум 15 млрд долларов.

