В Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на евро

Тысячи жителей Болгарии вышли на улицы Софии и других городов, выступая против перехода на евро, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).

Отмечается, что акцию в поддержку национальной валюты лева поддержали партии «Возрождение», «Величие», МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Акции протесты против ввода евро проходят и в других городах страны.

Организаторы из партии «Возрождение» и НПО заявили, что планируют выразить общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом провести референдума по этому вопросу.

Ранее в столице Болгарии — Софии — состоялось мирное шествие в поддержку инициативы по включению в школьную программу нового предмета — «Добродетели и религия». В акции приняли участие несколько тысяч человек.