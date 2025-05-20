В Болгарии прошел марш в поддержку введения предмета о религии и добродетелях в школах

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В Болгарии прошли митинги за введение уроков религии в школах

17 мая в столице Болгарии — Софии — состоялось мирное шествие в поддержку инициативы по включению в школьную программу нового предмета — «Добродетели и религия». В акции приняли участие несколько тысяч человек, сообщает «Царьград» .

Марш стартовал у собора святого Александра Невского. Инициаторами выступили фонд «Консервативное общество» и ассоциация «Месяц семьи». Идею также поддержал Синод Болгарской Православной Церкви.

Участники отмечали, что на протяжении десятилетий болгарскому обществу, в том числе через систему образования, навязывался атеизм. Сегодня, по их словам, важно отстоять право родителей выбирать для своих детей возможность изучать основы религии.

«Это не принуждение, а возможность. Мы здесь для того, чтобы защитить наш выбор», — говорили участники акции.

Как сообщают организаторы, альтернативой для детей, чьи родители не поддерживают религиозное обучение, станет предмет, основанный на философии и этике.