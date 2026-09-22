В Богородском округе стартовала неделя безопасности дорожного движения

Образовательные учреждения Богородского округа с 21 сентября проводят занятия и акции Всероссийской недели безопасности дорожного движения для школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательных учреждениях Богородского округа с 21 сентября проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Для школьников организовали занятия и акции, направленные на повышение культуры поведения на дорогах.

В Центре образования №4 четвероклассники вспомнили поэму Сергея Михалкова «Дядя Степа», посмотрели мультфильм и обсудили с педагогами правила дорожного движения. В Центре образования №29 лейтенант полиции Андрей Холодков рассказал учащимся, как правильно переходить проезжую часть, и напомнил о необходимости не пользоваться гаджетами на дороге.

В Центре образования №5 22 сентября началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». 23 сентября пройдет Единый день безопасности дорожного движения с уроками по ПДД, а 25 сентября подведут итоги недели.

Третьеклассники Центра образования №21 вместе с классным руководителем подготовили карты маршрутов «дом — школа — дом». На схемах дети отметили дорожные знаки, остановки у переходов и участки, требующие повышенного внимания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.