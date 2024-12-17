В Богородском округе стартовала акция «МастЕРская Деда Мороза»

В преддверии Нового года депутаты Богородского округа проводят серию мастер-классов для детей по изготовлению новогодних игрушек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В центре объединения гражданских инициатив «Единые», действующем на базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», проходят увлекательные мастер-классы для детей по росписи деревянной елочной игрушки. В масштабной праздничной акции уже успели принять участие дети участников СВО и многодетные семьи.

Для маленьких участников — это чудесная возможность окунуться в волшебную атмосферу праздника, почувствовать себя настоящими мастерами и создать свои собственные уникальные игрушки для домашней новогодней елки.

Помогают творить ребятам Дедушка Мороз, Снегурочка, молодогвардейцы, активисты Богородского корпуса организации «Волонтеры Подмосковья», депутаты Богородского округа.

Ребята узнают об истории возникновения елочных украшений и их разновидностях, о различных способах и материалах для изготовления игрушек. Каждый участник мастер-класса также может написать письмо Деду Морозу и загадать новогодние желания под волшебной елочкой.

Пока ребята занимаются творчеством, взрослые могут задать вопросы депутатам фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа. В теплой и дружеской атмосфере родители обсуждают волнующие их вопросы, получая консультации по их решению.

Маленькие участники мастер-класса весьма ответственно и творчески подходят к процессу создания своих новогодних игрушек.

«МастЕРская Деда Мороза» уже становится доброй и приятной традицией. Так мы можем подарить детям новогоднее настроение, приобщить их к творчеству, и при этом пообщаться с родителями, узнать, что их волнует», — рассказал депутат округа Павел Ермилов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.