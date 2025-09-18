В Богородском округе прошло масштабное мероприятие «Школа актива»

Среди почетных гостей были депутаты округа Павел Волнов и Екатерина Щербакова, а также спикеры, активная молодежь, представители образовательных организаций. Мероприятие получилось очень ярким, креативным и дало много возможностей для школьников.

Программа этого дня включала серию образовательных мастер-классов, лекций. Спикеры поделились с участниками своим опытом, рассказали о возможностях самореализации молодежи и путях развития лидерских качеств. Особое внимание было уделено ключевым направлениям «Первых».

Екатерина Щербакова отметила, что интересные лекции и мастер-классы помогут ребятам найти себя и реализовать таланты. Такие мероприятия — это здоровые инвестиции в будущее Богородкого округа.

Организаторы мероприятия уверены, что подобные встречи станут хорошей традицией и помогут создать эффективную платформу для вовлечения подрастающего поколения в проекты, акции и активности «Первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.