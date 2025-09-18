В Богородском округе прошло масштабное мероприятие «Школа актива»
Фото - © Управление образования БГО
17 сентября в центре образования «Богородский» состоялось масштабное мероприятие «Школа актива. Вектор развития Богородского городского округа», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Среди почетных гостей были депутаты округа Павел Волнов и Екатерина Щербакова, а также спикеры, активная молодежь, представители образовательных организаций. Мероприятие получилось очень ярким, креативным и дало много возможностей для школьников.
Программа этого дня включала серию образовательных мастер-классов, лекций. Спикеры поделились с участниками своим опытом, рассказали о возможностях самореализации молодежи и путях развития лидерских качеств. Особое внимание было уделено ключевым направлениям «Первых».
Екатерина Щербакова отметила, что интересные лекции и мастер-классы помогут ребятам найти себя и реализовать таланты. Такие мероприятия — это здоровые инвестиции в будущее Богородкого округа.
Организаторы мероприятия уверены, что подобные встречи станут хорошей традицией и помогут создать эффективную платформу для вовлечения подрастающего поколения в проекты, акции и активности «Первых».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.