В Богородском округе прошел мастер-класс для семей бойцов СВО

Встреча участниц Клуба женщин СВО прошла 28 февраля в центре помощи «Забота» в Красногорске. Семьи участников спецоперации из Подмосковья и Белгорода приняли участие в творческом мастер-классе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии годовщины создания Клуба женщин СВО в центре помощи «Забота» в Красногорске собрались жены, матери, дочери и сестры участников спецоперации. Встреча объединила представительниц разных округов Подмосковья, а также гостей из Белгорода.

С приветственным словом выступили исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области и благотворительного фонда СК «Развитие» Наталья Нестерова и руководитель регионального фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. В мероприятии также участвовали активистки Клуба женщин СВО и союза женщин Подмосковья.

Богородский округ представила супруга руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Ольга Иванова. Она провела мастер-класс по созданию объемных картин.

«Для меня было важно предложить девушкам не просто порисовать, а через творчество помочь им выразить то, что порой сложно передать словами. Мы вместе выбирали сюжеты: кто-то искал спокойствие в морских волнах, а кто-то — силу в величественных горах. И я рада, что процесс оказался таким целительным», — поделилась Ольга Иванова.

По словам участниц, такие встречи помогают почувствовать себя частью единого сообщества и найти внутренние ресурсы через творчество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».



«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.