В Богородском округе проходит спартакиада допризывной молодежи по летним видам спорта
Фото - © Общественная палата Богородского округа
24 сентября на территории спортивного комплекса «Знамя» города Ногинск состоялась традиционная спартакиаде допризывной молодежи Богородского округа по летним видам спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Среди почетных гостей были депутат БГО Сергей Жулябин, председатель Общественной палаты БГО Александр Щербаков и участник СВО Дмитрий Наумов (позывной «Гастролер»; в 2019 году Дмитрий сам принимал участие в данной спартакиаде).
С самого утра ученики центров образования состязались в различных дисциплинах: строевая подготовка, метание гранаты, сборка и разборка автомата, полоса препятствий, бег и отжимания. Всего в спартакиаде приняли участие 24 команды — более 150 школьников и учащихся средних специальных учреждений округа боролись за призовые места.
«Такие мероприятия не только укрепляют физическую подготовку молодежи, но и воспитывают патриотический дух, дисциплину и волю к победе. Важно, что ребята имеют возможность перенять опыт у ветеранов и участников Специальной военной операции», — отметил Александр Щербаков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.