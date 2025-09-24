В Богородском округе проходит спартакиада допризывной молодежи по летним видам спорта

Среди почетных гостей были депутат БГО Сергей Жулябин, председатель Общественной палаты БГО Александр Щербаков и участник СВО Дмитрий Наумов (позывной «Гастролер»; в 2019 году Дмитрий сам принимал участие в данной спартакиаде).

С самого утра ученики центров образования состязались в различных дисциплинах: строевая подготовка, метание гранаты, сборка и разборка автомата, полоса препятствий, бег и отжимания. Всего в спартакиаде приняли участие 24 команды — более 150 школьников и учащихся средних специальных учреждений округа боролись за призовые места.

«Такие мероприятия не только укрепляют физическую подготовку молодежи, но и воспитывают патриотический дух, дисциплину и волю к победе. Важно, что ребята имеют возможность перенять опыт у ветеранов и участников Специальной военной операции», — отметил Александр Щербаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.