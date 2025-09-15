В Богородском округе появилась современная губернаторская площадка для детей

В настоящее время в Богородском округе продолжается реализация масштабной работы по благоустройству территорий. Сюда входит и обновление общественных пространств, и комплексное благоустройство дворовых территорий, и установка современных игровых комплексов и площадок для детей разного возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в с. Ямкино, по ул. Центральная усадьба, 10 установили в рамках реализации губернаторской программы новую, яркую и безопасную игровую площадку на тему «Дендрология» — 450 кв. м. настоящей детской радости.

Буквально на днях завершили работы по укладке безопасного резинового покрытия. Площадка обустроена вблизи спортивного поля и площадки для ГТО. Теперь это полноценный кластер для всех возрастов.

Всего в планах на этот год — установить восемь губернаторских площадок, шесть из которых уже сделаны.

В адресный перечень вошли такие населенные пункты, как с. Кудиново, деревни Ельня, Большое Буньково и Боровково, а также г. Ногинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.