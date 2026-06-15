В Богородском округе Подмосковья 7 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Семь выпускников школ Богородского округа в 2026 году набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене по литературе, химии и истории. Высшие результаты показали учащиеся центров образования №4, №5, №10 и Ломоносовского лицея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По литературе максимальный балл получили Кира Кудрявцева и Елена Мукминова из ЦО №4, а также Полина Челомбиева из Ломоносовского лицея. Подготовкой выпускников занимались Елена Евгеньевна Аксакова и Ольга Владимировна Потапова. В администрации отметили, что два стобалльника из одной школы стали показателем высокого уровня преподавания и системной работы педагогов.

Экзамен по химии на 100 баллов сдали Юлия Лебедева из ЦО №5, а также Максим Махалов и Меланья Приходько из Ломоносовского лицея. Их наставниками стали Анна Владимировна Казакова и Лариса Лаврентьевна Андрианова.

По истории максимальный результат показал Роман Марков из ЦО №10. Его подготовила Наталья Александровна Поротникова. В администрации подчеркнули, что успехи выпускников стали результатом упорной учебы и профессионализма учителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.