В Богородском округе открылась первая детская киношкола

В Богородском округе, на базе одного из детских клубов, состоялось открытие первой киношколы для детей. Занятия стартуют уже совсем скоро, в сентябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Fenix Cinema – это российская кинокомпания и кинопродюсерский центр, который обучает детей в области кино и продакшна. Сегодня по всей России работает более 90 филиалов и даже один за рубежом. Занятия построены в игровой форме, с интерактивными заданиями и творческими проектами.

Организатор и идейный вдохновитель – член Ногинской торгово-промышленной палаты, руководитель детского клуба «Мамино солнышко» и вокальной студии Brilliante Алена Яременко. Детский клуб Алены Юрьевны неоднократно становился победителем Премии за успехи в области предпринимательства «Меркурон».

На презентации проекта ребят ждали вкусное угощение, беспроигрышная лотерея. А еще мастер-класс от актера, режиссера и блогера Сергея Штепса. Мастер рассказал о своем опыте работы в кино и поделился с ребятами секретами актерского мастерства.

Так что теперь в городе появилась еще одна творческая площадка, на которой юные жители смогут развить воображение, креативное мышление, навыки актерского мастерства и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.