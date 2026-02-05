В Богородском округе обсудили профилактику межнациональных конфликтов
Фото - © Общественная палата Богородского округа
Круглый стол по вопросам профилактики межнациональных и межконфессиональных нарушений прошел 4 февраля в администрации Богородского округа с участием представителей правоохранительных органов, религиозных организаций и Общественной палаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В администрации Богородского округа 4 февраля состоялся круглый стол, посвященный профилактике межнациональных и межконфессиональных нарушений. В заседании приняли участие представители правоохранительных органов, религиозных конфессий и Общественной палаты округа.
Особое внимание уделили вопросам реализации новой Стратегии государственной национальной политики, регулированию миграционных процессов, организации исполнения наказаний в виде работ, а также мерам противодействия экстремизму.
Участники представили доклады и обсудили конкретные шаги по укреплению правопорядка и межнационального согласия на территории округа. Было отмечено, что межкультурный диалог является важной основой для развития межэтнических отношений и должен строиться на взаимоуважении.
— Только объединив усилия власти, правоохранителей и институтов гражданского общества, можно эффективно предупреждать угрозы и сохранять атмосферу взаимного уважения и безопасности, — подчеркнул председатель Общественной палаты Александр Щербаков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что межнациональный мир — деликатная и очень важная тема, в настоящее время власти стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования данных отношений.
«Знаем, что жителей тема беспокоит — они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», — подчеркнул Воробьев.