В Богородском округе наградили работников культуры

День работников культуры объединяет библиотекарей, специалистов домов культуры, учреждений дополнительного образования, музеев, театров, кинотеатров, филармоний и досуговых центров. В Богородском округе сегодня работают 21 муниципальное учреждение культуры, а также 40 филиалов и структурных подразделений.

С приветственным словом к гостям обратился глава округа Игорь Сухин.

«Спасибо всем, кто работает в наших домах культуры, школах искусств, библиотеках и музеях за плодотворный и нужный труд, за сохранение истинных ценностей и постоянный творческий поиск. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и творческого вдохновения», — сказал Сухин.

Лучшим сотрудникам и коллективам вручили почетные грамоты и благодарственные письма министерства культуры и туризма за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. В числе почетных гостей были председатель совета депутатов округа Владимир Хватов и депутат совета депутатов Ольга Попова.

Попова отметила, что в округе продолжается модернизация учреждений культуры. Ремонт и обновление проходят в Ногинске, Бунькове, Молзине, поселке имени Воровского и Ямкине. Новые сельские библиотеки построены в Колонтаеве, Ельне и Зубцове, в Центральной библиотеке имени Пушкина создана модельная библиотека, а в центре культуры «Акрихин» в Старой Купавне начался капитальный ремонт, который завершат в 2027 году. Также продолжается комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

Праздничную атмосферу на мероприятии создали выступления артистов и творческих коллективов округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.