В библиотеке Рузы провели мастер-класс по нейрографике для семей участников СВО

В Рузской городской библиотеке прошел благотворительный мастер-класс «Нейрографика» для участников специальной военной операции и членов их семей. Занятие провела дипломированный специалист по нейрографике Татьяна Калинина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот творческий метод помогает осознать свою проблему и найти пути ее решения через рисование по специальным алгоритмам.

По разработке автора метода Павла Пискарева, с помощью рисования определенных линий и фигур человек лучше понимает свои неосознаваемые мысли, идеи, чувства, страхи, тревоги, панические атаки и постепенно приходит к решению проблемы. Иногда нейрографику называют разговором со своим подсознанием при помощи различных линий и форм.

В начале занятия Татьяна провела групповую мини-сессию для того, чтобы участники сформулировали свою задачу и подумали о путях ее решения. А после начался творческий процесс, посвященный проработке вопроса благодарности. Волшебные линии и переплетения вели к решению проблемы.

В конце встречи участники получили результат в виде индивидуального нейрографического рисунка, который забрали с собой.

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«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.