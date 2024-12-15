В библиотеке Лосино-петровского прошел патриотический час «Героев бывших не бывает»

В городской библиотеке городского округа Лосино-Петровский прошел патриотический час под названием «Героев бывших не бывает». Мероприятие было организовано специально для молодежи, чтобы познакомить их с историей этой важной даты и вдохновить на гордость за свою страну, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята узнали о том, какими подвигами отличались наши предки во время войны и какие награды они получили за свою отвагу и мужество. Особое внимание было уделено не только военным, но и другим категориям героев, таким как космонавты, летчики-испытатели, исследователи, ученые и многие другие.

Для наглядности был показан мультимедийный материал, в котором ребята могли увидеть фотографии и видео о героических поступках и достижениях наших соотечественников. Это помогло им лучше понять и оценить вклад каждого героя в историю нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.