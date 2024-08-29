В библиотеках Подмосковья пройдут тематические мероприятия в день открытых дверей

Во всех подмосковных библиотеках 31 августа состоится День открытых дверей. В рамках события для гостей организуют тематические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Центральной библиотеке г. о. Красногорск пройдут мастер-классы от художников, музыкантов и ремесленников. Помимо этого, здесь откроется ярмарка местных художников, и состоится концерт творческой мастерской.

В библиотеке № 1 Одинцовского г. о. будет представлена постановка по повести В. Железникова «Чучело», а также презентация проектов и кружков, работа которых запланирована на учебный год. В рамках программы пройдут мастер-классы по рисованию и аквагриму, а также шахматный турнир.

В Центральной библиотеке г. о. Серебряные Пруды расскажут об истории края, а также о книгах в фонде и действующих кружках. Главным событием программы станет встреча с писателем и краеведом, членом Союза писателей России Алексеем Волоковым.

В центре детского и семейного чтения г. о. Балашиха представят занятия школы «Электрончик» для детей и подростков. Среди них кружок по каллиграфии и курс «Аддитивные технологии — печать на 3D принтерах», посвященный созданию и печати 3D-моделей. Также свои мастер-классы и пробные занятие проведут преподаватели кружков по вязанию и рукоделию.

В Дмитровской центральной библиотеке состоится мини-фестиваль, где презентуют действующие кружки и студии. Помимо этого, преподаватели китайского языка проведут для гостей чайную церемонию и мастер-класс по каллиграфии, а специалисты школы «Pro IT Academy» из Дубны — занятие по робототехнике.

В Центральной библиотеке Фрязина откроются выставки местных художников, фотографов и дизайнеров. При этом, а Площади Победы соберутся любителей настольных игр, для которых команда «Эко-пульс» проведет презентацию игры «Сортировка». Также пройдут обзоры фондов и книжных новинок, обмен прочитанными книгами и концерт билио-хора «Вдохновение».

С подробной программой можно ознакомиться на официальных ресурсах библиотек.

В ведомстве отметили, что в регионе работают более 900 библиотек. С их ассортиментом можно ознакомиться на портале «Мое Подмосковье» в разделе «библиотеки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.