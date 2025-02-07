В Белоколпском Доме культуры прошло мероприятие, посвященное победе в Сталинградской битве

В этом году наша Родина торжественно и масштабно отпразднует великую дату — 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 г.). Одной из самых грандиозных битв Великой Отечественной войны по праву считается Сталинградское сражение. 2 февраля — День воинской славы России — разгром немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы.

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом — одна из славных страниц летописи Великой Отечественной войны, ставшая коренным переломом Второй Мировой войны.

В дань памяти и героизму нашего народа, одержавшего победу в этом жесточайшем сражении, 7 февраля в Белоколпском Доме культуры для учащихся начальных классов «Белоколпской СОШ» прошел показ фильма «Сталинград».

Просмотренный фильм позволил ребятам заглянуть в прошлое, в далекие сороковые годы и вспомнить имена, героические судьбы тех, кто не отдал ни одной пяди Сталинградской земли врагу. Участники мероприятия узнали о великом народном подвиге, единстве и мужестве защитников Сталинграда.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.